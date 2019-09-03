Экономика
КоммерсантъПромопроизводство замедлило рост
Как отмечают аналитики, это минимальный рост показателя за последние пять лет в годовом выражении.
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Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.Коммерсантъвчера в 18:54
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Ритейл устал от скидок: торговые сети отказываются от акций — расходы покупателей вырастут
Деловой квартал (Екатеринбург)02:32
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Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
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На Украине сообщили о снижении попыток провоза оружия в Белоруссию
Госпогранслужба Украины сообщила, что фиксирует снижение числа попыток незаконно провезти через украинско-белорусскую границу оружие.
RT на русском 09:46
Авто
Компания Audi объявила российские цены на новый Audi Q3
Российские дилеры Audi начали прием заказов на кроссовер Audi Q3 второго поколения.
Автоновости дня 08:49
Футбол
Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко
RT на русском 05:47
Культура
Фестиваль «Хотмыжская осень» пройдёт в Борисовском районе
Знамя 31 вчера в 02:19
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Политика
«Общество устало от лжи и обмана»: Зюганов пожаловался на выборы Путину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловался на выборы в стране.
DP.RU 10:52
Финансы
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Технологии
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Life.ru вчера в 08:28
Футбол
Чернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны
Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.
Нева Спорт 09:38
Происшествия
Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.
Известия 07:54
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Футбол
ЦСКА арендовал у «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
РИА Новости вчера в 11:04
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Культура
Госдума придумала законопроект, направленный на борьбу с пиратством
Одним из авторов рассматриваемого нового закона является Леонид Левин (председатель комитета по информационной политике).
ГЛАС.RU 03:20
Политика
Владимир Путин проведет переговоры с президентом Монголии
Первый канал 00:35
Происшествия
Суд отказался рассматривать жалобы двух избитых участников акций протеста в Москве
Тверской суд Москвы отказался принять жалобы на бездействие следственных органов, которые подали участники протестов 27 июля и 3 августа, избитые сотрудниками ОМОНа.
Дождь 10:37
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44