Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромопроизводство замедлило рост

Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

Lenta.ru07:06

Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

News.ru03:55

Промопроизводство замедлило рост

Коммерсантъвчера в 18:54

Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

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Названы самые популярные у россиян товары по акции

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Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

РИА Новостивчера в 20:24

Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

ТАСС02:47
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Происшествия

Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье

РБК 12:32
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В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова

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Neva.Today 11:26
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"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
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Курс доллара превысил 67 рублей

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Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Газета.Ru 07:59
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Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
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Познер назвал советского гражданина «своего рода уродом»

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Samsung готовит еще один складной смартфон

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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.
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