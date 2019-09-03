Экономика
КоммерсантъПромопроизводство замедлило рост
Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Наука
В Китае создан гель, который лечит и восстанавливает зубы без пломб
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Футбол
Бывший защитник «Спартака» перешел в воронежский «Факел»
Состав воронежского клуба «Факел» пополнил 26-летний футболист Сергей Брызгалов.
Блокнот Воронеж 07:46
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Единоборства
Стал известен первый соперник Усика в тяжелом весе
Бой между боксерами сорвался из-за травмы украинца. Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Lenta.ru 11:09
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Футбол
Сантос впервые прокомментировал переход в ЦСКА
Газета.Ru 07:56
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие
Террористы ИГ атаковали конвой сирийских солдат
Согласное сообщениям агентства Al Masdar, боевики организации «Исламское государство» организовали очередную вылазку против сирийских военных, атаковав их из засады у дороги, соединяющей населенные пункты Аль-Хирак и Изра.
Военное обозрение 09:06
Футбол
Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко
RT на русском 05:47
Наука
Внезапно вода сама может производить перекись водорода
Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Российская газета вчера в 04:26
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие
Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.
RT на русском 09:51
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Политика
Путин поручил разработать дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Футбол
В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО
Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости вчера в 11:42
Технологии
Сооснователь CloudPayments покидает компанию
В 2017 году Группа Тинькофф выкупила 55% акций CloudPayments, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 90%.
IT-World 10:48
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16