Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромопроизводство замедлило рост

Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

Lenta.ru07:06

Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

News.ru03:55

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Названы самые популярные у россиян товары по акции

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Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

ТАСС02:47
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
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Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
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Состав воронежского клуба «Факел» пополнил 26-летний футболист Сергей Брызгалов.
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Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара

Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
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Стал известен первый соперник Усика в тяжелом весе

Бой между боксерами сорвался из-за травмы украинца. Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Lenta.ru 11:09
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В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных

В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
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Сантос впервые прокомментировал переход в ЦСКА

Газета.Ru 07:56
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Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

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В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие

Террористы ИГ атаковали конвой сирийских солдат

Согласное сообщениям агентства Al Masdar, боевики организации «Исламское государство» организовали очередную вылазку против сирийских военных, атаковав их из засады у дороги, соединяющей населенные пункты Аль-Хирак и Изра.
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Внезапно вода сама может производить перекись водорода

Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
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С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
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Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
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Путин поручил разработать дополнительные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает РИА "Новости".
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО

Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
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В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

Lenta.ru 10:34
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В 2017 году Группа Тинькофф выкупила 55% акций CloudPayments, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 90%.
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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