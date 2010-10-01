Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромопроизводство замедлило рост

Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Промопроизводство замедлило рост

Коммерсантъвчера в 18:54

Ритейл устал от скидок: торговые сети отказываются от акций — расходы покупателей вырастут

Деловой квартал (Екатеринбург)02:32

Рост промоакций в ритейле значительно замедлился

Sostav.ru01:50

Торговые сети сократили количество скидок для россиян

URA.Ruвчера в 19:46

53% продуктов в России продается со скидкой

Моллы.Ru02:38
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Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless

Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
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Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Общество

В купленных в Москве бахчевых выявили превышение железа и калия

В дыне содержание калия оказалось выше в 50 раз, в огурцах больше железа в 7 раз, а в арбузе обнаружено превышение нормы кальция почти в 4 раза.
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Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика

Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Космос

Телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли заработает на МКС

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Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия

Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

РИА Новости вчера в 04:53
Происшествия

На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
Футбол

«Сампдория» оставит «Зенит» без Ригони

Итальянский футбольный клуб "Сампдория" подтвердил факт перехода из "Зенита" 26-летнего полузащитника Эмилиано Ригони.
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Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
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Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Происшествия

В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Российская газета 01:41
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Хоккей

Овечкин отреагировал на рейтинг в симуляторе NHL20

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В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу

В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
Российская газета 00:38
Единоборства

До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней

Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
RT на русском 31 августа в 14:25
Баскетбол

Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019

Vprognoze.ru вчера в 17:10
Политика

Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
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Происшествия

В Екатеринбурге из школы уволили бывшую жену педофила с Уктуса

Директора детской художественной школы № 1 Екатеринбурга, бывшую гражданскую жену педофила с Уктуса Ольгу Сесину решено уволить с должности, передает корреспондент ЕАН со встречи родителей учеников с чиновниками управления культуры.
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Интернет

В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием

При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Культура

Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию

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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
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Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате.
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Рубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Наука

Первые люди поселились в Северной Америке примерно 16 тысяч лет назад

Во время раскопок специалисты обнаружили древние орудия труда из камня и множество прочих изделий, указывающих на то, что люди сделали этот северный континент своим домом гораздо раньше, чем отмечалось экспертами – это произошло 16 тысяч лет назад.
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Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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Авто

Фотошпионы засняли новый Nissan Patrol

В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 05:11
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Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
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