Экономика
КоммерсантъПромопроизводство замедлило рост
Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Ритейл устал от скидок: торговые сети отказываются от акций — расходы покупателей вырастут
Деловой квартал (Екатеринбург)02:32
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В Екатеринбурге из школы уволили бывшую жену педофила с Уктуса
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Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
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Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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