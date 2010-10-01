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с чего всё началось

Как отмечают аналитики, это минимальный рост показателя за последние пять лет в годовом выражении.

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