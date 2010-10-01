Экономика
КоммерсантъПромопроизводство замедлило рост
Как отмечают аналитики, это минимальный рост показателя за последние пять лет в годовом выражении.
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Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.Коммерсантъвчера в 18:54
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Ритейл устал от скидок: торговые сети отказываются от акций — расходы покупателей вырастут
Деловой квартал (Екатеринбург)02:32
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Политика
Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине.
ФАН 04:56
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
Николай Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным
Пресненский суд Москвы 3 сентября назначил Синице пять лет общего режима за твит о возможных расправах над детьми полицейских и росгвардейцев, которые разгоняли акции протеста в Москве.
Интерфакс 04:29
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
Коммерсантъ 04:31
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Игры
Ужасы на гигантском космическом корабле: вышел тизер Negative Atmosphere
По сюжету главный герой — доктор Сэмюэл Эдвардс оказывается на «гигантском» космическом корабле «Русанов», который столкнулся с проблемой неизвестной эпидемии.
REGNUM 01:43
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз
Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом.
Российская газета 04:30
Политика
Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
RT на русском 04:45
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО вчера в 08:48
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Культура
Розенбаум рассказал о состоянии здоровья после операции
Московский Комсомолец 04:33
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о победе над раком
Рамблер вчера в 15:42
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Общество
В Москве почтят память жертв террористического акта в Беслане
ТАСС вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Пугачева обратилась к фанатам с «последним словом»
Закадровый голос в начале видео говорит, что известная певица решила обратиться к фанатам с «последним словом».
ФАН 03:43
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания вчера в 09:11
Общество
В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины
Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.
REGNUM 04:37
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Общество
Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:46
Футбол
«Палмейрас» уволил Сколари с поста главного тренера команды
«Палмейрас» решил расстаться с главным тренером команды Луисом Фелипе Сколари. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 02:31