Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромопроизводство замедлило рост

Как отмечают аналитики, это минимальный рост показателя за последние пять лет в годовом выражении.
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с чего всё началось

Промопроизводство замедлило рост

Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Рост промоакций в ритейле значительно замедлился

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URA.Ruвчера в 19:46

Промопроизводство замедлило рост

Коммерсантъвчера в 18:54
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По сюжету главный герой — доктор Сэмюэл Эдвардс оказывается на «гигантском» космическом корабле «Русанов», который столкнулся с проблемой неизвестной эпидемии.
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Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

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Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
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Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
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В Москве почтят память жертв террористического акта в Беслане

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Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
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В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины

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Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна

Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
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В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

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В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
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