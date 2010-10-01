Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

с чего всё началось

Как отмечают аналитики, это минимальный рост показателя за последние пять лет в годовом выражении.

Технологии В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Политика Бывшего президента Республики Крым вывели из комы Напомним, что первый президент республики Крым Юрий Мешков был госпитализирован с инсультом в больницу Турции, куда они с женой поехали в отпуск.

Интернет В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.

Общество В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.

Шоу-бизнес Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Футбол «Зенит» потратил на трансферы более 4,6 миллиарда рублей Больше всех на приобретение новых игроков потратил "Зенит", купивший футболистов на 63,7 миллиона евро или, если переводить по курсу, 4,66 миллиардов рублей.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.

Общество Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".

Экономика Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Происшествия Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Происшествия Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.

Авто Представлен новый микроавтобус «ГАЗель Next» «Группа ГАЗ» на выставке Comtrans 2019 представила новую модель микроавтобуса, спроектированного в соответствии с требованиями программы «Доступная среда».

Политика Порошенко нашел в Раде новую работу Порошенко ранее уже четырежды избирался в украинский парламент. Последний раз он выиграл выборы в 2012 году в Виннице.

Экономика Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.