Коронавирус
КоммерсантъПромпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters. Это самый слабый показатель с января 1990 года. Падение обусловлено вспышкой коронавируса.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.Коммерсантъвчера в 23:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Технологии
Росреестр обновил интерактивную публичную кадастровую карту
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов»
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнут в 19:30.
Общество
В Москве запрещены все массовые уличные мероприятия
На мероприятия в помещениях, согласно распоряжению градоначальника, больше не могут собираться свыше 50 человек.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
Липчане не дают проехать машинам по улице Индустриальная
Кино
Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Политика
Евросоюз закроет въезд для иностранцев
Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
МИД России направил Украине ноту из-за инцидента с посольством в Киеве
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство в связи с инцидентом у российского посольства в Киеве.
Происшествия
На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина
В городе Миасс Челябинской области полиция разыскала вернувшуюся из Италии туристку, которая уклонялась от прохождения карантина, проигнорировав предписания медиков и постановление суда.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой
Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.
Наука
Ученые предложили метод иммунотерапии коронавируса
Американские ученые предложили использовать для терапии нового коронавируса антитела, находящиеся в крови уже переболевших COVID-19 и успешно излечившихся.
Армия и оружие
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Общество
Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина тайно вышла замуж
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
Фигурное катание
Коган: шоу фигуристов "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за коронавируса
Шоу сборной России по фигурному катанию "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Общество
В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом
Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса
В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.