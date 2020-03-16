Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПромпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters. Это самый слабый показатель с января 1990 года. Падение обусловлено вспышкой коронавируса.
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Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters
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Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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На мероприятия в помещениях, согласно распоряжению градоначальника, больше не могут собираться свыше 50 человек.
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Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
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МИД России направил Украине ноту из-за инцидента с посольством в Киеве

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На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина

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Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.
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Американские ученые предложили использовать для терапии нового коронавируса антитела, находящиеся в крови уже переболевших COVID-19 и успешно излечившихся.
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МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
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Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
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Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
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Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
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В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
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АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

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Как работают Яндекс.Новости?
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