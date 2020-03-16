Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters. Это самый слабый показатель с января 1990 года. Падение обусловлено вспышкой коронавируса.

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

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