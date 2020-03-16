Коронавирус
КоммерсантъПромпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters. Это самый слабый показатель с января 1990 года. Падение обусловлено вспышкой коронавируса.
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Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Наука
Коронавирус не передается от матерей к детям при рождении
Китайские ученые провели исследование четырех матерей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, и выяснили, что их детям вирус не передался.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Кино
Съемки новой части «Человека паука» начнутся в середине лета
Молодой актер рассказал в интервью Inquirer, что начало съемок «Человека-паука-3» запланировано на июль.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Авто
Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Происшествия
Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни
Японца Сатоси Уэмацу, зарезавшего 19 постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара в Японии, приговорили к смертной казни.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Общество
В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе
Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса
В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Интернет
В Windows 10 появилась полноэкранная реклама. Ее пока можно отключить
По информации ресурса Windows Latest, система получает новую «функцию» вместе с одними из последних обновлений плановых обновлений, выпущенных в феврале и марте 2020 г. Как известно, в Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление через настройки – только при помощи сторонних программ.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Меры в России Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
Общество
За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом
Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
Политика
Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса
15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
Гаджеты
Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 300
Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью Z-Machine 300, который был представлен еще в прошлом году.
Общество
В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы
В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта.
Общество
В Тульской области введен режим повышенной готовности
С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Общество
Венгрия закроет границу для въезда иностранцев
Венгрия собирается закрыть границу для иностранного пассажирского транспорта, въехать в страну смогут только граждане Венгрии, сообщил премьер-министр Виктор Орбан, передает агентство МТИ.