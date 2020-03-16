Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПромпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters. Это самый слабый показатель с января 1990 года. Падение обусловлено вспышкой коронавируса.
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Промпроизводство и розничные продажи в Китае упали рекордными темпами

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Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

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В Китае зафиксированы худшие экономические показатели за 30 лет

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Китайская экономика небывало упала

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Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР

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Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет

Известия01:57

Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет

РБКвчера в 23:20
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Наука

Коронавирус не передается от матерей к детям при рождении

Китайские ученые провели исследование четырех матерей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, и выяснили, что их детям вирус не передался.
Индикатор 08:50
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Кино

Съемки новой части «Человека паука» начнутся в середине лета

Молодой актер рассказал в интервью Inquirer, что начало съемок «Человека-паука-3» запланировано на июль.
Gazeta.SPb 13 марта в 15:12
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Авто

Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Тарантас Ньюс 13 марта в 23:44
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Происшествия

Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни

Японца Сатоси Уэмацу, зарезавшего 19 постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара в Японии, приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 08:57
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Общество

В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
РБК 09:21
Общество

Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса

В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Панорама Ростова-на-Дону 08:19
Происшествия

В Татарстане суд вынес приговор опекунам за убийство приемной дочери

SM News 09:16
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
Интернет

В Windows 10 появилась полноэкранная реклама. Ее пока можно отключить

По информации ресурса Windows Latest, система получает новую «функцию» вместе с одними из последних обновлений плановых обновлений, выпущенных в феврале и марте 2020 г. Как известно, в Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление через настройки – только при помощи сторонних программ.
CNews 06:52
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Меры в России Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
РБК 08:06
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
LentaChel.ru 09:45
Политика

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
РБК 07:24
Гаджеты

Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 300

Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью Z-Machine 300, который был представлен еще в прошлом году.
Megaobzor.com 06:37
Общество

В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта.
UfacityNews.ru 02:07
Общество

В Тульской области введен режим повышенной готовности

С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Тульская пресса 09:36
Общество

Венгрия закроет границу для въезда иностранцев

Венгрия собирается закрыть границу для иностранного пассажирского транспорта, въехать в страну смогут только граждане Венгрии, сообщил премьер-министр Виктор Орбан, передает агентство МТИ.
РЕН ТВ 07:48
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