Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПромпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters. Это самый слабый показатель с января 1990 года. Падение обусловлено вспышкой коронавируса.
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с чего всё началось
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters
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Коммерсантъвчера в 23:46

Подробнее о событии

Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет

Известия01:57

В Китае зафиксированы худшие экономические показатели за 30 лет

Говорит Москва01:49

Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет

РБКвчера в 23:20

Промпроизводство в Китае в январе-феврале сократилось на 13,5%

ТАСС00:58

Падение по всем фронтам: в Китае выросла безработица и сократились инвестиции

Вести.Ru00:58

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Коммерсантъвчера в 23:46

Китайская экономика небывало упала

Lenta.ru01:48
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Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Общество

Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством

Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
ТАСС 14 марта в 06:59
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Хоккей

СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
РБК 03:10
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Ведомости вчера в 21:15
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Общество

Вузы Кузбасса из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение

Вузы Кемеровской области, где зарегистрированы два случая заражения коронавирусом нового типа, с 16 марта переходят на дистанционное обучение.
ТАСС вчера в 07:22
Здоровье

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Lenta.ru вчера в 12:45
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Общество

В Петербурге задержаны митингующие против поправок в Конституцию

У Медного всадника были организованы одиночные пикеты. В Петербурге прошли акции против поправок в Конституцию.
Neva.Today 00:04
Футбол

Черданцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом

"Итальянцы сами всех заразили, а теперь просят перенести чемпионат Европы, потому что не успевают доиграть Серию А. Я удивлен", - написал Черданцев в Twitter Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Газета.Ru 02:10
Происшествия

Отель «Меридиан» в Мурманске закрывают из-за коронавируса

Отель «Меридиан» приостанавливает работу из-за гражданина Ирландии, у которого диагностировали предварительно-положительный результат на коронавирус.
Северпост 03:26
Технологии

Публичную кадастровую карту обновил Росреестр

С 16 марта Федеральная кадастровая палата (ФКП) совместно с Росреестром запустит в России обновленный сервис «Публичная кадастровая карта».
Live24 02:30
Происшествия

Петербургская школьница выдумала групповое избиение для прогула

15-летняя школьница выдумала историю о собственном избиении, чтобы прогулять школу.
Известия вчера в 15:24
Экономика

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 02:41
Политика

Путин создал рабочую группу по противодействию коронавирусу

В деятельность рабочей группы Путин рекомендовал принять участие главам регионов, где были выявлены случаи коронавируса.
Inkazan 02:48
Здоровье

Назвал этапы развития коронавируса главный пульмонолог России

Главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Александр Чучалин сообщил журналистам об основных этапах заражения коронавирусом.
Live24 14 марта в 08:20
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
Кино

Семь оригинальных сериалов покажет «Кинопоиск HD»

Live24 13 марта в 04:07
Авто

Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна.
Motor 14 марта в 03:00
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Культура

Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело

RuNews24.ru 02:31
Общество

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Вести.Ru 03:25
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