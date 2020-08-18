Промпроизводство на Кубани в январе-июле 2020 года выросло на 1,8%

За указанный период производство в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха снизилось на 1,1%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 12,2%. Как сообщал РБК, в январе-июне 2020 года промпоизводство на Кубани выросло на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.