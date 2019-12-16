Экономика
REGNUMПромпроизводство в России показывает положительную динамику – Росстат
Промышленное производство в России в январе-ноябре 2019 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат) данных.
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Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении электронных трудовых книжек в России.
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Космос
Фото галактики NGC 1068 раскрывает ее магнитную сущность
Галактика открыта в 1780 году — астрономом Пьер Мешен (1780 г.)На представленном снимке NGC 1068, по утверждению специалистов видна структура магнитных полей, совпадающие с формой спиральных рукавов, заполненные молодыми звездами.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Общество
Во Франции подал в отставку верховный комиссар по пенсионной реформе
Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Путин в своем выступлении подчеркнул, что позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.
Общество
Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги
Шведская школьница и экологический активист Грета Тунберг разместила твит, в котором рассказала, что домой из Мадрида она добиралась сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Единоборства
Омич Пётр Ян эффектно нокаутировал члена зала славы UFC
В американском Лас-Вегасе завершился представительный турнир по смешанным единоборствам UFC 245.
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Политика
«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту
«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении пресс-службы компании в Twitter.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Гаджеты
Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах
Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.
Общество
Москва представила новую схему обращения с мусором
Отвечать за судьбу отходов будет оператор, которого должны выбрать в следующем году (хотя у Москвы есть отсрочка до 2022 г.).
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Армия и оружие
Корабль РФ взял на сопровождение эсминец США в Черном море
«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США», — говорится в сообщении.