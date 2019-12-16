Экономика

REGNUMREGNUMПромпроизводство в России показывает положительную динамику – Росстат

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Промышленное производство в России в январе-ноябре 2019 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат) данных.
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