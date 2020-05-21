Экономика
КоммерсантъПромпроизводство в России в апреле снизилось на 6,6%, лучше прогноза
Падение промышленного производства в России в апреле составило 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 9,2% по сравнению с мартом этого года, сообщает Росстат. Таким образом негативные прогнозы аналитиков.
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Политика
МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Общественное телевидение России 03:26
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Армия и оружие
Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ДОН для России
Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) ещё не означает прекращения его действия.
News.ru 02:28
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Футбол
Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным.
Известия 04:21
Общество
Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах
Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 08:38
Экономика
МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАСС вчера в 16:24
Общество
Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о жизни в России после снятия ограничений по коронавирусу.
МедиаПоток 03:27
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба расстаться с главным тренером Юрием Сёминым по истечении его контракта в конце мая.
Чемпионат 04:30
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:40
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
В 84 российских регионах за сутки выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:02
Здоровье
В Кузбассе еще у 14 человек подтвердился коронавирус
В Кемеровской области еще у 14 пациентов зафиксирован диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает региональный оперштаб.
Коммерсантъ Новосибирск 00:34
Общество
Госпиталь в «Екатеринбург-Экспо» могут закрыть после 30 июня
Согласно документу, резервный госпиталь в выставочном центре на площади 56 тысяч квадратных метров работает с 28 марта по 30 июня.
Екатеринбург в интернете 02:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Экономика
Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд рублей доходов в апреле
Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Коммерсантъ 02:35
Авто
Renault представил обновлённый Kaptur для России
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
Политика
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 02:16
Футбол
Дмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу.
МК-Спорт 04:26