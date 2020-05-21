Экономика
КоммерсантъПромпроизводство в России в апреле снизилось на 6,6%, лучше прогноза
Падение промышленного производства в России в апреле составило 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 9,2% по сравнению с мартом этого года, сообщает Росстат. Таким образом негативные прогнозы аналитиков.
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Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Футбол
Комбаров не уверен, что стоит возобновлять сезон РПЛ
Игрок самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров не уверен, что стоит возобновлять сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sportbox.ru.
Газета.Ru 03:57
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
РИА Новости 02:14
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Общество
Путин призвал не спешить с открытием курортов в Краснодарском крае
Владимир Путин призвал не торопиться с открытием курортов в Краснодарском крае.
Дни24 01:03
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
Общество
Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:40
Футбол
Орлов назвал причину ухода Сёмина из «Локомотива»
«Локомотив» не найдёт тренера лучше, чем Сёмин. Новому наставнику придётся перестраивать игру команды.
ГЛАС.RU 00:52
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Здоровье
Ученые КФУ дали прогноз распространения коронавируса в Крыму
Помимо прогнозов, ученые Крымского федерального университета разработали ряд рекомендаций по недопущению распространения эпидемии коронавируса.
Крымское Эхо 02:57
Происшествия
ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Репортаж французского телеканала France24 о беспорядках в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области основан на недостоверной информации и имеет целью дестабилизировать обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Известия 04:07
Политика
НАТО созывает экстренное заседание из-за США
Накануне госсекретарь Майк Помпео выпустил заявление, в котором говорилось, что США уведомят все страны, входящие в Договор, о своем решение выйти из него.
RuNews24.ru 01:38
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Экономика
«Роснефть» приписала заголовку РБК ущерб на 43 млрд рублей
Компания «Роснефть» потребовала от РБК возместить репутационный вред, нанесенный публикацией с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».
Adindex.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
РИА Новости 03:25
Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости 19 мая в 04:59
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России
Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 00:53
Футбол
La Repubblica: Стадион «Сан-Сиро» разрешено снести
«Сан-Сиро», который был построен в 1925 году, является домашним стадионом для «Интера» и «Милана».
Матч ТВ 02:46
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском 20 мая в 10:24