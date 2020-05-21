Падение промышленного производства в России в апреле составило 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 9,2% по сравнению с мартом этого года, сообщает Росстат. Таким образом негативные прогнозы аналитиков.

Промпроизводство в России в апреле снизилось на 6,6%, лучше прогноза

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