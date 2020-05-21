Экономика
КоммерсантъПромпроизводство в России в апреле снизилось на 6,6%, лучше прогноза
Падение промышленного производства в России в апреле составило 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 9,2% по сравнению с мартом этого года, сообщает Росстат. Таким образом негативные прогнозы аналитиков.
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Общество
Дочь Сергея Галицкого вошла в список самых богатых наследников России
Кубань-Информ 02:41
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Коммерсантъ 02:48
Общество
В Адыгее более 150 человек заразились коронавирусом на похоронах
Эхо Москвы 20 мая в 20:08
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
Происшествия
Источник: силовики преследуют группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана
Сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.
ТАСС 03:05
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Наука
Учёные заявили об обнаружении гена худобы
Недавно группа учёных обнаружила ген, который играет важную роль в этом процессе, пишет New Atlas.
UfacityNews.ru 02:59
Шоу-бизнес
Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски
Телеведущий Иван Ургант пристыдил свою коллегу Ксению Собчак за то, что она была без маски в здании телецентра Останкино.
Lenta.ru 02:56
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты отказался комментировать госпитализацию
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов в беседе с "Пятым каналом" отказался комментировать сообщения о том, что попал в больницу с травмами неизвестного происхождения.
Газета.Ru 03:21
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ вчера в 23:08
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Политика
Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена оставаться участником Договора по открытому небу "до тех пор, пока он в силе", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:48
Общество
Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев
Российская газета 02:51
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 20 мая в 15:53
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой
Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.
Paparazzi.ru 03:15
Происшествия
В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки
Бывший начальник отдела ГИБДД Новокузнецкого района Кемеровской области осужден на 2,6 года колонии строгого режима с выплатой штрафа в 2 миллиона 500 тысяч рублей за получение взяток за проезд по городу грузовиков с углем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости 02:55
Общество
За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек
У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус.
Вести.Севастополь 03:05