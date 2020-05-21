Падение промышленного производства в России в апреле составило 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 9,2% по сравнению с мартом этого года, сообщает Росстат. Таким образом негативные прогнозы аналитиков.

Промпроизводство в России в апреле снизилось на 6,6%, лучше прогноза

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 416

Экономика России предрекли череду карантинов до 2021 года Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. 355

Происшествия Источник: силовики преследуют группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана Сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.

Наука Учёные заявили об обнаружении гена худобы Недавно группа учёных обнаружила ген, который играет важную роль в этом процессе, пишет New Atlas.

Шоу-бизнес Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски Телеведущий Иван Ургант пристыдил свою коллегу Ксению Собчак за то, что она была без маски в здании телецентра Останкино. 3

Общество Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому. 36

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 148

Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты отказался комментировать госпитализацию Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов в беседе с "Пятым каналом" отказался комментировать сообщения о том, что попал в больницу с травмами неизвестного происхождения. 80

Экономика Китай не установил цели по ВВП на 2020 год Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. 1

Политика Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена оставаться участником Договора по открытому небу "до тех пор, пока он в силе", передает РИА "Новости". 8

Политика В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). 19

Шоу-бизнес Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.

Происшествия В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки Бывший начальник отдела ГИБДД Новокузнецкого района Кемеровской области осужден на 2,6 года колонии строгого режима с выплатой штрафа в 2 миллиона 500 тысяч рублей за получение взяток за проезд по городу грузовиков с углем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.