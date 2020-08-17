Промпроизводство в России в июле снизилось на 8% в годовом выражении

Национальная служба новостей 2

Москва, 17 августа 2020, 19:22 — REGNUM Промышленное производство в России в январе-июле 2020 года сократилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).