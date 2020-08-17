Промпроизводство в России в июле снизилось на 8% в годовом выражении
Москва, 17 августа 2020, 19:22 — REGNUM Промышленное производство в России в январе-июле 2020 года сократилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
С чего всё началось
Сводка Росстата
о промышленном производстве в июле 2020 года после нескольких месяцев сильной нестабильности, вызванной противоэпидемическими ограничениями экономической активности и снижением конечного спроса, демонстрирует уже вполне стабильную картину.
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