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Промпроизводство в России в июле снизилось на 8% в годовом выражении

Москва, 17 августа 2020, 19:22 — REGNUM Промышленное производство в России в январе-июле 2020 года сократилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
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Сводка Росстата
 о промышленном производстве в июле 2020 года после нескольких месяцев сильной нестабильности, вызванной противоэпидемическими ограничениями экономической активности и снижением конечного спроса, демонстрирует уже вполне стабильную картину.
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