Экономика
КоммерсантъПромпроизводство в России в мае упало на 9,6%
Падение промышленного производства в России в мае составило 9,6% после снижения на 6,6% в нерабочем апреле, сообщает Росстат. Падение в мае стало максимальным с октября 2009 года (тогда показатель упал на 11,2%).
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Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле
Интерфаксвчера в 15:04
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Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
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Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
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В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru вчера в 19:38
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Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 125 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 17 июня выявлено 125 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:56
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Полиция Франции назвала опасной деятельность чеченской общины в стране
Из доклада следует, что в последние годы во Франции столкновения между чеченцами и представителями других общин стали учащаться из-за существующего покровительства различных торговых точек, а также наркоторговли.
RuNews24.ru 02:55
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Экономика
«Ростелеком» вложит $500 млн в линию транзита трафика из Европы в Азию
«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи для транзита трафика из Европы в Азию под рабочим названием ТЕА NEXT, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 03:00
Общество
В Великобритании умер известный уличный кот по имени Боб
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:40
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Минюст США подал в суд на Болтона
Отмечается, что на 500 страницах его книги содержится множество государственных тайн, поэтому юридическое ведомство требует, чтобы суд наложил запрет на публикацию мемуаров Болтона, передает ТАСС.
Комсомольская правда вчера в 18:50
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В Москве скупают онлайн-голоса «за» поправки по 125 рублей
Жителям Москвы предлагают символическую оплату за регистрацию на сайте mos.ru и онлайн-голос в поддержку поправок в Конституцию, сообщает телеканал «Дождь».
Readovka.ru 02:41
Происшествия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Общество
Россиян, планирующих голосовать онлайн, поджидают хакеры
Эксперты по кибербезопасности предупреждают о возможной волне мошеннических на россиян, ищущих в сети информацию о голосовании по конституционным поправкам и официальным розыгрышам призов для его участников.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем
В настоящее время лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланировано начать испытания с отечественными двигателями ПД-14.
РИА Новости 01:02
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Ребров снова стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем»
Венгерский «Ференцварош» в гостях одержал победу над «Гонведом» в матче 30-го тура национального чемпионата со счетом 2:0. В составе «Ференцвароша» по мячу забили защитник Миха Блажич на 48-й минуте и полузащитник Михал Шкварка на 53-й минуте встречи.
Нева Спорт 02:27
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В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
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Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
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В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
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Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
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Шукшина возмутилась появлением семьи погибшего Захарова на телевидении
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что родные погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова пришли на телевидение.
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Препарат для лечения коронавируса поступил в Самарскую область
Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
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