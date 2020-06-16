Падение промышленного производства в России в мае составило 9,6% после снижения на 6,6% в нерабочем апреле, сообщает Росстат. Падение в мае стало максимальным с октября 2009 года (тогда показатель упал на 11,2%).

Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

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