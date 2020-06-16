Экономика
ТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле
Интерфаксвчера в 15:04
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Шоу-бизнес
Норкин впервые после смерти жены начал шутить в прямом эфире
Слово и Дело вчера в 05:20
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15 июня в 15:14
Финансы
Увеличен резерв на выплату компенсаций за инцидент на «Дружбе»
В первом квартале 2020 года доначисление резерва с учетом роста на отчетную дату курса доллара США составило 4,87 млрд рублей; в соответствии с заключенными соглашениями по внесудебному урегулированию последствий инцидента произведены выплаты грузоотправителям в размере 4,9 млрд рублей.
OilCapital.ru 15 июня в 03:01
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Энергетика
До 1 июля «Газпром» вернет Польше $ 1,5 млрд переплаты за газ
До 1 июля «Газпром» переведет польской PGNiG $ 1,5 млрд, которые полагаются госкомпании решением Стокгольмского арбитража в качестве компенсации за переплату за газ с ноября 2014 года.
Евразия Daily 15 июня в 06:54
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.
РБК 01:27
Наука
Создана программа для поиска родственных связей между животными
Live24 вчера в 03:30
Киберспорт
Рогалик с карточными элементами Griftlands вышел в ранний доступ Steam
Klei Entertainment объявила о выходе карточной ролевой игры Griftlands в раннем доступе.
Srnsk 15 июня в 09:24
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Общество
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости вчера в 09:47
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 15 июня в 09:02
Экономика
Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать вклад
«Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года», — цитирует Мякишеву «агентство Прайм».
URA.Ru вчера в 19:50
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о Парадах Победы в России
На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
Neva.Today 00:21
Происшествия
Троих сотрудников Росгвардии судят за избиение на Сахалине
Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов рассказал журналистам о троих сотрудниках Росгвардии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий лицом с применением физического насилия.
Сахалин.Инфо 01:04
Происшествия
Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя
Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
Общество
Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях
Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое высказывание, вызвавшее скандал, о получателях минимального размера оплаты труда.
Известия 00:24
Общество
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК вчера в 22:00
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Политика
В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
Политика
Определен новый состав Общественной палаты
Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49