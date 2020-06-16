Экономика
ТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
В Ульяновске задержан первый заместитель главы города
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 12:41
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Армия и оружие
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая.
РИА Новости 15:02
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Армия и оружие
СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
Американские военные направили более 40 грузовиков с военной техникой из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.
РИА Новости 14:35
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Энергетика
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет - СМИ
Экспорт саудовской нефти в США может опуститься до минимума за 35 лет, если королевство сохранит низкий объем ее поставок во второй половине июня, пишет агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и аналитиков.
ПРАЙМ 14:28
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Гаджеты
Аксессуары PlayStation 5: Первые детали о камере PS5 HD, гарнитуре Pulse 3D, пульте управления и зарядной станции DualSense
Srnsk 14 июня в 17:23
Политика
Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам
Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Футбол
Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе
ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
Soccer.ru 07:11
Общество
Уголовное дело о клевете против Навального признали законным
News.ru вчера в 11:19
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Футбол
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит вариант с приобретением Дзюбы
Отмечается, что «шпоры» рассматривают варианты с подписанием Дзюбы и защитника «ПСЖ» Тома Менье.
ODDS.ru 03:44
Космос
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru вчера в 13:12