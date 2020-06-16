Экономика

ТАССТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Российская промышленность ускорила падение в мае

Forbes12:09

Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

Коммерсантъ13:04

Росстат обнародовал статистику спада промышленного производства в России

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Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

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Интерфакс15:04

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

ТАСС12:06

Промпроизводство в России в мае сократилось почти на 10%

РБК12:01
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В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая.
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию

Американские военные направили более 40 грузовиков с военной техникой из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Экспорт саудовской нефти в США может опуститься до минимума за 35 лет, если королевство сохранит низкий объем ее поставок во второй половине июня, пишет агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и аналитиков.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Аксессуары PlayStation 5: Первые детали о камере PS5 HD, гарнитуре Pulse 3D, пульте управления и зарядной станции DualSense

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Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам

Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
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Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
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Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе

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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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Уголовное дело о клевете против Навального признали законным

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Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
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Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе

Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
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