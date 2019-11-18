Экономика
ТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Футбол
Бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной
Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Общество
На портале госуслуг появится «Единое цифровое окно»
Постановление определяет, что на портале госуслуг появится ряд новых сервисов, которые позволят гражданам и организациям подавать заявления и жалобы в федеральные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Футбол
Хамес пропустит 6 недель из-за растяжения связок колена
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прошел подробное медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок левого колена, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.В свою очередь, в испанских СМИ появилась информация о том, что 28-летний колумбиец пропустит из-за травмы 6 недель.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Политика
Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Происшествия
Экс-председатель СО РАН, в котором прошли обыски, покинул страну
Бывший председатель Сибирского отделения СО РАН Александр Асеев покинул Россию, отбыв из Новосибирского аэропорта «Толмачёво» в Дубаи, сообщает портал «Родные берега» со ссылкой на читателя.
Армия и оружие
Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль правительства
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.
Политика
США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране
США приняли решение отменить исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области
Решение о передаче построенных к ЧМ-2018 стадионов в правительстве приняли еще летом 2018 года.
Общество
Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за идущего циклона
Как пишет ИА SakhalinMedia, в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры разослано экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Технологии
Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5
В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Общество
Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского
Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
Армия и оружие
Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов
Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.
Общество
Тайна связи откроется приставам
Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Гаджеты
Samsung удешевит смартфоны из-за конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung намерена составить серьезную конкуренцию компания Xiaomi и Huawei, но для этого ей нужно снизить стоимость смартфонов.