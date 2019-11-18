Экономика

ТАССТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Промпроизводство в России выросло на 2,7%

Российская газета11:38

Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6%

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Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

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МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

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