Экономика
ТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:13, Вашингтон
Общество
Тайна связи откроется приставам
Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
В России резко выросло число персональных банкротств граждан
В России в 2019 году в полтора раза увеличилось число персональных банкротств, говорят данные проекта ОНФ "за права заемщиков".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Слабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже
Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Кино
Алена Солнцева про фильм «Грех» Андрея Кончаловского
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Армия и оружие
Лавров: Кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США
Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
Политика
Порошенко обвинил Россию в попытках снять с него неприкосновенность
Бывший президент Украины и член Верховной рады Пётр Порошенко считает, что попытки Государственного бюро расследований снять с него депутатскую неприкосновенность делаются по заказу из России.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Происшествия
Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа
Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».
Экономика
С 2020 года запрещено торговать в розницу на ЕНВД
Отмена ЕНВД с 2020 года С 2020 года продажа лекарств, обуви, одежды и прочих изделий из меха под ЕНВД не подпадает.
Космос
«Нас спасут только орбитальные кольца»: Куда человечество переселится, когда окончательно угробит Землю
Во многих фантастических книгах и фильмах проскальзывают мечты человечества о жизни вне Земли.
Армия и оружие
Канадский профессор обнародовал список стран-врагов США: открывает Россия
Составленный канадским социологом список недругов Америки открывает Россия.
Футбол
Италия — Армения 9:1
Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Спорт
Драчёв был против нарушений критериев отбора в сборную России
Ранее СБР объявил состав национальной команды на первые этапы Кубка мира, писал News.ru. В него вошла Старых, нарушив критерии отбора.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.