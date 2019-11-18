Экономика

ТАССТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Российская промышленность ускорилась

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Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа

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Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
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