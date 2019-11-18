Экономика
ТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Авто
Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
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Спортсменка, выходившая на бои ММА в хиджабе, умерла после поражения
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха, выступавшая в поединках ММА, скончалась после боя на любительском турнира в Великобритании.
Происшествия
Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на экс-доцента СПбГУ
«Оказывается, луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния, а это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении — и вообще дебюты психологических расстройств — случаются в это время», — отметил адвокат.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО не планирует присутствовать в Южно-Китайском море
"Нет планов, предложений или намерений двигать альянс, например, в Южно-Китайское море", - сказал Столтенберг и подчеркнул, что НАТО видит "подъем Китая, видит, что у него второй по величине военный бюджет, он инвестирует в передовые военные возможности".
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Спорт
В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона
Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Армия и оружие
Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Политика
Зеленский иронично прокомментировал уход Тимошенко в «оппозицию»
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Космос
NASA дала Ultima Thule новое официальное название
Политика
Китай назвал слабые места России. Совфед ответил
Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой автор рассуждает о слабостях России.
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил
Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Роскомнадзор потребовал наказывать СМИ за ссылки на мат
Накануне несколько руководителей СМИ обратились к Роскомнадзору с просьбой разъяснить, почему ведомство наказывает их как распространителей нецензурной брани, если публикуется только ссылка.
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу
Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Происшествия
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
Общество
В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков
В России запустилась онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф» — сервис для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский уходит со сцены
Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Армия и оружие
ВСУ обвинили в ранении бойца «российское командование»
В произошедшем обвиняют даже не ЛНР, а «российское командование».
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Футбол
Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Шоу-бизнес