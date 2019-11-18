Экономика

ТАССТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Промышленность пока не ощущает бюджетной поддержки

Коммерсантъ14:57

Промпроизводство в России выросло на 2,7%

Российская газета11:38

Астраханских рыбаков оценила статистика

Каспий.Инфовчера в 06:00

Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

REGNUM11:36

Российская промышленность ускорилась

Lenta.ru09:54

МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

ТАСС12:19

Осетинские горки

Gradus.pro16 ноября в 06:41
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Футбол

Италия — Армения 9:1

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Чемпионат 16:33
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия вчера в 02:48
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:16
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Общество

Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Свободная Пресса 12:37
Космос

Преемники робота «Федора» смогут заменить человека в открытом космосе

22 августа 2019 года робот был отправлен в космическую экспедицию на МКС и 7 сентября успешно вернулся на землю.
Магсити74 07:00
Космос

В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
REGNUM вчера в 07:59
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Экономика

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 19:05
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат 16:15
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
Происшествия

Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом

Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
News.ru 13:22
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Политика

США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
РЕН ТВ 14:54
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru 08:45
Политика

Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:25
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе

Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Gazeta.SPb 15:47
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Вести.Ru 05:51
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
РЕН ТВ 18:30
Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:23
Общество

Тайна связи откроется приставам

Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Коммерсантъ 17:03
Здоровье

Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
АБН вчера в 04:30
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 16:50
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском 09:21
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