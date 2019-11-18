Экономика
ТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Футбол
Италия — Армения 9:1
Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Космос
Преемники робота «Федора» смогут заменить человека в открытом космосе
22 августа 2019 года робот был отправлен в космическую экспедицию на МКС и 7 сентября успешно вернулся на землю.
Космос
В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Экономика
В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
Происшествия
Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом
Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Тайна связи откроется приставам
Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.