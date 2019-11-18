Экономика

ТАССТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Российские военные заняли еще две базы США на севере Сирии. Американцы покинули их в рамках сокращения своего военного присутствия в стране.
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

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На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
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Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
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