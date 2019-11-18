Экономика
ТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Энергетика
Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона
Украина накопила значительные запасы угля на складах теплоэлектростанций и газа в подземных хранилищах, которые позволят пройти зиму даже в случае прерывания транзита с 1 января 2020 года.
Известия 17:33
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Вести.Ru 16:48
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:23
Здоровье
Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота
Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.
Вечерний курьер 08:09
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру 04:00
Общество
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
Общество
На Сахалине ожидают сильный снегопад
REGNUM 00:12
Авто
Компания Ferrari представила новое купе Ferrari Roma
В основе Ferrari Roma лежит кабриолет Portofino, но в компании уверяют, что новинка является полностью новой моделью.
Tvoe-avto.com 03:03
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru 06:16
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
РИА Новости 16:50
Армия и оружие
Российские военные заняли две базы США в Сирии
Российские военные заняли еще две базы США на севере Сирии. Американцы покинули их в рамках сокращения своего военного присутствия в стране.
ANNA-News 15 ноября в 09:11
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM 09:47
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Шоу-бизнес
Антон Хабаров подтвердил брак Мироновой с актером на 19 лет моложе
Телепрограмма 00:33
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
МИР 24 07:18
Футбол
Ростовский СКА сыграл против ЦСКА
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь».
161.ru 08:16
Экономика
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
РИА Новости вчера в 22:49