Экономика

ТАССТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

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Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

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В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
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В Тульской области изменится программа здравоохранения

До 10 января 2020 года в Тульской области должна быть разработана программа развития здравоохранения.
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Процедура импичмента началась из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским.
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На французском интернет-форуме Worldscoop появились первые патентные изображения нового Renault Kangoo.
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