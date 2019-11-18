Экономика
ТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Наука
Ученые назвали причину внезапной остановки сердца
Люди умирают от внезапной остановки сердца. Дайджест научной работы опубликован на сайте MedicalXpress.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Шоу-бизнес
Актер Игорь Верник срочно госпитализирован
Телеведущий и актер Игорь Верник госпитализирован с острым панкреатитом. Шоумен приехал в одну из столичных клиник самостоятельно.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Общество
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
Теннис
Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса
Общество
Согласован порядок продажи в России «красивых» номеров
Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу "красивых" номеров через портал госуслуг.
Общество
Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву
Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Общество
Появилась информация об обыске в правительстве Хабаровского края
Ранее появилась информация, что в компании «ТОРЭКС» прошли обыски. Следственные действия были связаны с поставщиками металлолома.
Футбол
Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн
Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой
Происшествия
Суд арестовал охранника колледжа в Благовещенске
Суд в Благовещенске принял решение арестовать сотрудника частной охранной организации «Сириус-А», охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства в день, когда один из его студентов решил устроить стрельбу.
Общество
Строительство храма в екатеринбургском сквере запретили
Политика
Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе
Christoph Soeder / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения в Донбассе.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Экономика
Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей
Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Общество
Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Армия и оружие