Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.

Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

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Общество Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».