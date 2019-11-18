Экономика

ТАССТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Российская промышленность ускорилась

Lenta.ru09:54

МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

ТАСС12:19

Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

REGNUM11:36

Промпроизводство в России выросло на 2,7%

Российская газета11:38

Рост промпроизводства в России замедлился

Росбалт09:03

Рост промышленности в России увеличился на 2,7%

News.ru09:02

Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6%

Rambler News Service08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Lenta.ru 08:04
Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Происшествия

Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

Газета.Ru 10:21
Футбол

Президент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:08
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
Теннис

Российские теннисисты обыграли команду Хорватии в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 14:53
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Общество

Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском 15:02
Политика

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

«Выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств — участниц Содружества Независимых Государств», — говорится в тексте указа.
Rambler News Service 10:51
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Футбол

Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

Луис Энрике вернётся на тренерский мостик сборной Испании и будет руководить командой на чемпионате Европы 2020 года.
Евро-футбол.ру 14:20
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Политика

Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
РБК 14:54
Футбол

Бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".
Газета.Ru 12:13
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Музыка

КП: София Ротару вернется на российскую сцену

Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
БИЗНЕС Online вчера в 14:49
Музыка

Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»

Культуромания 15:41
Экономика

Кудрин назвал выгодное место для вложения средств ФНБ

Кудрин уверен, что без этих свойств вложение средств ФНБ в инвестпроекты нецелесообразно.
News.ru 15:13
Общество

В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Lenta.ru 00:24
Политика

Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
REGNUM 15:36
Фигурное катание

«Вам золотой медали мало?» Ковтун — о четверных прыжках Трусовой

Двукратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что нужно разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин, а не отправлять Александру Трусову соревноваться с мужчинами.
Чемпионат 12:20
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня вчера в 06:48
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Происшествия

В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
RT на русском 14:58
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Петербургский дневник 06:18
Общество

В «Нафтогазе» отреагировали мемом на предложение «Газпрома» о транзите

Ранее "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый.
РИА Новости 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное