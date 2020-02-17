Экономика
Pravda.RuПромпроизводство в России замедлилось в январе
Уровень роста промышленного производства в РФ в январе текущего года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре. Эти данные привела Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Гаджеты
Модем 5G Qualcomm Snapdragon X60 рассчитан на выпуск по нормам 5 нм
Модем Snapdragon X60 впервые в мире рассчитан на выпуск по нормам 5 нм.
Общество
Российской студентке пригрозили отчислением из-за отказа надевать юбку
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Авто
Toyota выложила тизер нового компактного кроссовера
Компания Toyota представит на международном автосалоне в Женеве новый компактный кроссовер сегмента B-SUV.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия».
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Общество
Госкино Украины запретило в 2019 году фильм с участием Зеленского
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показ и распространение фильма, в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Армия и оружие
Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины обвиняет ЛНР в провокации. Владимир Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов на Донбассе.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Происшествия
В реке Дон произошла массовая гибель рыбы
Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
Энергетика
Эксперты ожидают увеличения импорта газа в Европу на 40% к 2035 году
Европа продолжит наращивать импорт природного газа, который к 2035 году достигнет 454 млрд куб. м против 324 млрд куб. м в 2019 году, следует из материалов к выступлению управляющего директора, руководителя международной практики рейтингов нефинансовых компаний Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ларисы Лозновой.
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Общество
ГЖИ штрафует саратовцев за отказ от заключения договоров с газовиками
Сегодня члены комитета Саратовской облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики обсудили вопрос о заключении договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования и мерах, принимаемых в целях их своевременного заключения.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).