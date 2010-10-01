Финансы

Finam.RuFinam.RuПромсвязьбанк: Спрос на российские евробонды поддерживает снижение доходности облигаций с инвестиционным кредитным рейтингом

Спрос на российские евробонды поддерживает снижение доходности облигаций с инвестиционным кредитным рейтингом на фоне усиления опасения негативного влияния коронавируса на экономику азиатских стран и продолжающегося притока дешевой ликвидности от мировых Центробанков.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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ВМС Украины провели учения в Азовском море

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Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

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Возросло число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Германии

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен возросло до 30.
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Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости 11:16
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
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Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Здоровье

В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
Регион 64 08:59
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Происшествия

Ставивших сына на гречку родителей отправили в колонию

В Омске вынесли приговор отчиму, который ставил 8-летнего пасынка голыми коленями на гречку, а также матери мальчика, которая поощряла жестокость.
НТВ 21 февраля в 08:17
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма вчера в 07:35
Происшествия

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Газета.Ru 13:20
Шоу-бизнес

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Газета.Ru 12:17
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Армия и оружие

Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.
РИА Новости вчера в 18:24
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Honor представил флагман V30 Pro по умеренной цене в Европе

В прошлом году в Китае представили смартфон Honor V30 Pro. Сейчас он занимает третье место в рейтинге камер DxOMark.
Ferra 13:04
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
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Космос

NASA намерено определить размер ядра Марса

Для получения полноценной картины одного сейсмографа недостаточно, поэтому NASA готовят новую миссию к красной планете.
Территория новостей 13:07
Футбол

Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
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Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
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Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва 22 февраля в 23:03
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
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