Спрос на российские евробонды поддерживает снижение доходности облигаций с инвестиционным кредитным рейтингом на фоне усиления опасения негативного влияния коронавируса на экономику азиатских стран и продолжающегося притока дешевой ликвидности от мировых Центробанков.

Промсвязьбанк: Спрос на российские евробонды поддерживает снижение доходности облигаций с инвестиционным кредитным рейтингом

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Здоровье В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.

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Футбол Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна» Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.