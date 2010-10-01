Финансы
Finam.RuПромсвязьбанк: Спрос на российские евробонды поддерживает снижение доходности облигаций с инвестиционным кредитным рейтингом
Спрос на российские евробонды поддерживает снижение доходности облигаций с инвестиционным кредитным рейтингом на фоне усиления опасения негативного влияния коронавируса на экономику азиатских стран и продолжающегося притока дешевой ликвидности от мировых Центробанков.
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Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
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Для получения полноценной картины одного сейсмографа недостаточно, поэтому NASA готовят новую миссию к красной планете.
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
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Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.