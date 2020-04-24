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Промсвязьбанк: Текущий уровень котировок ОФЗ уже учитывает потенциал снижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании до 5,5% годовых

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