Финансы
Finam.RuПромсвязьбанк: Текущий уровень котировок ОФЗ уже учитывает потенциал снижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании до 5,5% годовых
Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 10-12 б.п. За неделю снижение доходности 10-летних ОФЗ составило 53 б.п. Текущий уровень котировок ОФЗ (10-летних - 6,14%, 3-летних - 5,52% годовых) уже учитывает потенциал снижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании до 5,5% годовых.
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Рынок ОФЗ заложил в цены снижение ставки по итогам сегодняшнего заседания на 50 бп
ПРАЙМ24 апреля в 03:52
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