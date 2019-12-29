Экономика
КомпанияПромсвязьбанк начал обслуживать более 80% компаний ОПК
Опорный банк для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Промсвязьбанк начал обслуживать более 80% организаций данного сектора.
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Политика
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Политика
Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах
Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Музыка
«Пугачева уже еле дышит»: Соседов раскритиковал концерты Примадонны
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Общество
Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега
Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Здоровье
Названы 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта
Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Космос
NASA представило космический аппарат «Mars 2020»
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Шоу-бизнес
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину
Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
Кино
Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
На военном параде в Йемене взорвался беспилотник
По меньшей мере девять человек погибли, 30 пострадали. Парад проходил на стадионе ас-Сумуд, когда над трибуной взорвался беспилотник.
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Хоккей