Экономика

КомпанияКомпанияПромсвязьбанк начал обслуживать более 80% компаний ОПК

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Опорный банк для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Промсвязьбанк начал обслуживать более 80% организаций данного сектора.
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Российский экономист
Российский банкир и управленец. Председатель ПАО «Промсвязьбанк» с сентября 2018 года.
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