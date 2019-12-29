Экономика
КомпанияПромсвязьбанк начал обслуживать более 80% компаний ОПК
Опорный банк для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Промсвязьбанк начал обслуживать более 80% организаций данного сектора.
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Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Политика
В ходе обмена в Донбассе освобожден 81 украинец, 76 из них вернулись на подконтрольную Киеву территорию
Зеленский особо подчеркнул, что решение украинской стороны передать республикам Донбасса бывших бойцов спецподразделения "Беркут" было политическим и направленным на освобождение людей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды
Армия и оружие
Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
Политика
Пушков: слова Путина задели поляков за живое
Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Кино
Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах
Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
Политика
Два человека отказались от участия в обмене, они остаются в ДНР
Две девушки отказались участвовать в обмене пленными в Донбассе и останутся на территории ДНР.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 700 миллионов долларов
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Именно по состоянию туалетов на предприятиях экс-ведущий Top Gear и определяет качество машин.
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Хоккей
«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину
Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста
Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.
Хоккей
Американцам проиграли тренеры. Не хватило плана Б и большинства
Что удивило даже меня – американцы оказались готовы к этому плану.
Армия и оружие
На подлодках «Борей-А» появятся осиновые бани
Военные моряки, которым посчастливится работать на таких подлодках, смогут попариться в корабельных банях.
Спорт
Ретивых занял четвертое место в спринте в гонке «Тур де Ски»
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Киберспорт