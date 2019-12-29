Экономика

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Опорный банк для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Промсвязьбанк начал обслуживать более 80% организаций данного сектора.
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Промсвязьбанк перевел к себе на обслуживание более 80% компаний ОПК

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
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Пётр Михайлович Фрадков
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Российский банкир и управленец. Председатель ПАО «Промсвязьбанк» с сентября 2018 года.
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