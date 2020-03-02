Экономика
ВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн рублей. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
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Турция сбила два самолета ВВС Сирии
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Третий поединок Уайлдера и Фьюри состоится летом
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Происшествия
В мэрии Красноярска заявили о своей непричастности к отстрелу собак
26 февраля, во время экстренного совещания администрации города по вопросу бездомных собак, соцсети заполонила информация о массовом отстреле животных в Красноярске.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
В Башкирии произошел пожар в здании фермы
Пожар начался в здании фермы в населенном пункте Нижнесикиязово Балтачевского района Башкирии.
Армия и оружие
Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании
Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Аляски
В водах Тихого океана у американского штата Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Происшествия
Журналистов Sputnik Турция освободили
Трое сотрудников российского агентства Sputnik Турция освобождены после дачи показаний, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Общество
В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
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В Подмосковье от оборвавшегося троса погиб мужчина со своей дочерью
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Футбол
Дубль Калинича помог «Роме» обыграть «Кальяри»
В матче 26-го тура итальянской Серии А римская «Рома» в гостях одержала победу над «Кальяри» со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил хорват Никола Калинич (29 и 41 минуты), еще по голу забили голландский нападающий Джастин Клюйверт (64) и сербский защитник Александар Коларов (81).
Происшествия
Блогер подтвердила смерть мужа после ЧП в банном комплексе
Блогер Екатерина Диденко подтвердила смерть супруга после ЧП в банном комплексе, где они праздновали день рождения.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Общество
Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили
Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Общество
Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Общество
Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса
Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Здоровье
Продажи БАДов в России резко выросли
Производители биологически активных добавок (БАД) начали чаще давать им названия, сходные с брендами известных лекарств.
Авто
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Под капотом кроссовера установлен двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Ранее эксперты составили топ-5 среднеразмерных кроссоверов.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Происшествия
Крупного бизнесмена расстреляли в Екатеринбурге
Крупного бизнесмена Свердловской области Ивана Обухова расстреляли в Екатеринбурге.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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