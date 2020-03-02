Экономика

ВедомостиВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

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Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн рублей. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
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