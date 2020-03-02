Экономика
ВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне. В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка.
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с чего всё началось
Поскольку основной ответчик находится в розыске, вслед за иском, очевидно, последует обращение в правоохранительные органы, и в деле господина Ананьева появится очередной эпизод. Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле.Коммерсантъвчера в 17:52
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Космос
Глава РКК «Энергия» раскрыл возможности окололунной станции
Глава РКК «Энергия» подчеркнул, что в это случае появится возможность привезти с собой дополнительные ресурсы, заранее доставить на станцию лунный взлётно-посадочный комплекс для высадки экипажа на Луну.
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Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
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Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана
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Политика
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Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
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Путин поздравил Горбачева с днем рождения
Здоровье
Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья ввели чрезвычайные меры
Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
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Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани
"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
Общество
Россиян ожидают длинные выходные в марте
Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
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СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских
В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
Спорт
Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей
Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Общество
Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло
Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Политика
На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»
Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Гаджеты
Первый день продаж Samsung Galaxy S20 оказался провальным
В первый день компании удалось продать всего 70 800 экземпляров модели, при том, что прошлогодний Galaxy S10 в этот же день разошелся тиражом в количестве 140 000 экземпляров, пишет «Астера».
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Спорт
Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира
В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
Здоровье
Рекомендации по питанию во время поста дали диетологи
ТАСС опубликовал советы диетологов, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие в этот период.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Футбол
ФК «Краснодар» дома обыграл «Уфу»
Матч 20-го тура РПЛ состоялся сегодня в Краснодаре.
Армия и оружие
Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток
Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Биатлон
Первый тренер Логинова: он умеет терпеть больше, чем все другие
Екатерина Халиуллина, первый тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, в интервью РИА Новости рассказала, в чем ее ученик сильнее других биатлонистов, в чем трудности развития биатлона в Саратове и в чем главный смысл работы детского тренера.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Гаджеты
Samsung и LG Innotek закрыли заводы в Южной Корее из-за коронавируса
Завод Samsung по производству мобильных устройств в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было выявлено большинство случаев заражения COVID-19 в стране, будет закрыт до вечера воскресенья, 1 марта, для проведения дезинфекции.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Экономика
В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд
Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.