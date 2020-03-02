Экономика

ВедомостиВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне. В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка.
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с чего всё началось

Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

Поскольку основной ответчик находится в розыске, вслед за иском, очевидно, последует обращение в правоохранительные органы, и в деле господина Ананьева появится очередной эпизод. Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

Коммерсантъвчера в 17:52

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Ведомостивчера в 22:51

Промсвязьбанк заявил о новой афере с участием экс-миллиардера Дмитрия Ананьева

Forbes01:35

Ананьев «заработал» 17 млн рублей на кольцевой сделке

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В Промсвязьбанке узнали о новой схеме обогащения Ананьевых

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Промсвязьбанк заявил о новой схеме с участием экс-миллиардера Дмитрия Ананьева

Городовой02:39

Промсвязьбанк выявил новую схему обогащения Дмитрия Ананьева

Южный Федеральный02:18
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
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Глава РКК «Энергия» подчеркнул, что в это случае появится возможность привезти с собой дополнительные ресурсы, заранее доставить на станцию лунный взлётно-посадочный комплекс для высадки экипажа на Луну.
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
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Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Реальное время вчера в 10:59
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Путин поздравил Горбачева с днем рождения

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Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья ввели чрезвычайные меры

Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Ugpressa.ru вчера в 22:54
Происшествия

Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани

"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
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Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
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Происшествия

СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских

В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
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Спорт

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Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз.
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Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
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На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»

Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
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Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
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Первый день продаж Samsung Galaxy S20 оказался провальным

В первый день компании удалось продать всего 70 800 экземпляров модели, при том, что прошлогодний Galaxy S10 в этот же день разошелся тиражом в количестве 140 000 экземпляров, пишет «Астера».
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Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Спорт

Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира

В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
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Рекомендации по питанию во время поста дали диетологи

ТАСС опубликовал советы диетологов, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие в этот период.
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Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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ФК «Краснодар» дома обыграл «Уфу»

Матч 20-го тура РПЛ состоялся сегодня в Краснодаре.
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Армия и оружие

Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток

Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Первый тренер Логинова: он умеет терпеть больше, чем все другие

Екатерина Халиуллина, первый тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, в интервью РИА Новости рассказала, в чем ее ученик сильнее других биатлонистов, в чем трудности развития биатлона в Саратове и в чем главный смысл работы детского тренера.
РИА Новости 01:00
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Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
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Samsung и LG Innotek закрыли заводы в Южной Корее из-за коронавируса

Завод Samsung по производству мобильных устройств в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было выявлено большинство случаев заражения COVID-19 в стране, будет закрыт до вечера воскресенья, 1 марта, для проведения дезинфекции.
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Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
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В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
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С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
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Российский предприниматель
Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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