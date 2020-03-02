Поскольку основной ответчик находится в розыске, вслед за иском, очевидно, последует обращение в правоохранительные органы, и в деле господина Ананьева появится очередной эпизод. Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле.

с чего всё началось

Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне. В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка.

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