Экономика
ВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн руб. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
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с чего всё началось
ПСБ не исключает, что выявленная кольцевая схема также послужит основанием для обращения в правоохранительные органы. Таким образом, в уголовном деле Дмитрия Ананьева может появиться новый эпизод.Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Общество
У россиянина подтвердился коронавирус
Завозной случай заражения коронавирусом подтвердился у гражданина РФ - оперативный штаб.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Финансы
Рубль укрепляется в начале валютной сессии
Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Киберспорт
Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant
Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Происшествия
В СПб усилили контроль за пациентами с подозрением на коронавирус
Напомним, ранее главный врач Боткинской больницы был уволен после инцидента с четырьмя пациентами, находящимися в больнице по подозрению в заболевании коронавирусом.
Космос
Обнаружена порождающая мощные радиосигналы планета
Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, создающую мощные радиосигналы благодаря ее взаимодействию с магнитным полем родительской звезды GJ1151.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Политика
Эрдоган намерен приехать с визитом в Россию 5 марта
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить с визитом Россию 5 марта. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
Общество
В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Общество
Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150
Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess
Восемь россиян, прибывшие в Казань с лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, чувствуют себя нормально.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Религия
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
Политика
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.