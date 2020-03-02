Экономика

ВедомостиВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн руб. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
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с чего всё началось

Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

ПСБ не исключает, что выявленная кольцевая схема также послужит основанием для обращения в правоохранительные органы. Таким образом, в уголовном деле Дмитрия Ананьева может появиться новый эпизод.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения Ананьевых

News.ru03:47

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Ведомостивчера в 22:51

Промсвязьбанк заявил о новой схеме с участием экс-миллиардера Дмитрия Ананьева

Городовой02:39

Промсвязьбанк выявил новую схему обогащения Дмитрия Ананьева

Южный Федеральный02:18

Промсвязьбанк заявил о новой афере с участием экс-миллиардера Дмитрия Ананьева

Forbes01:35

В Промсвязьбанке узнали о новой схеме обогащения Ананьевых

Компания02:54

Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
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Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Армия и оружие

Турция сбила два самолета ВВС Сирии

Ruposters.ru вчера в 07:10
Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Общество

У россиянина подтвердился коронавирус

Завозной случай заражения коронавирусом подтвердился у гражданина РФ - оперативный штаб.
ТАСС 06:07
Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Финансы

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 02:30
Происшествия

Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Газета.Ru 05:08
Киберспорт

Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant

Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
CyberSport.ru 04:35
Происшествия

В СПб усилили контроль за пациентами с подозрением на коронавирус

Напомним, ранее главный врач Боткинской больницы был уволен после инцидента с четырьмя пациентами, находящимися в больнице по подозрению в заболевании коронавирусом.
Красная весна 03:48
Космос

Обнаружена порождающая мощные радиосигналы планета

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, создающую мощные радиосигналы благодаря ее взаимодействию с магнитным полем родительской звезды GJ1151.
Lenta.ru 05:33
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Политика

Эрдоган намерен приехать с визитом в Россию 5 марта

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить с визитом Россию 5 марта. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
iReactor 03:36
Общество

В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Ведомости 03:05
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Общество

Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150

Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150.
ТАСС 04:36
Единоборства

Хабиб предложил Мейвезеру провести бой по правилам MMA и бокса

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Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

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В Казани рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess

Восемь россиян, прибывшие в Казань с лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, чувствуют себя нормально.
Московский Комсомолец 06:04
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»

Москва 24 05:23
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Религия

ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения

В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
Говорит Москва 04:24
Политика

Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:20
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
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Дмитрий Ананьев
Российский предприниматель
Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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