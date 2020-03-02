Экономика

ВедомостиВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн руб. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
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с чего всё началось

Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

ПСБ не исключает, что выявленная кольцевая схема также послужит основанием для обращения в правоохранительные органы. Таким образом, в уголовном деле Дмитрия Ананьева может появиться новый эпизод.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения Ананьевых

News.ru03:47

В Промсвязьбанке узнали о новой схеме обогащения Ананьевых

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Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

Коммерсантъвчера в 17:52

Промсвязьбанк заявил о новой афере с участием экс-миллиардера Дмитрия Ананьева

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Ананьев «заработал» 17 млн рублей на кольцевой сделке

Саминвестор00:07

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Ведомостивчера в 22:51

Промсвязьбанк заявил о новой схеме с участием экс-миллиардера Дмитрия Ананьева

Городовой02:39
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
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Путин рассказал, зачем России необходимо гиперзвуковое оружие

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В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»

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Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
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СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских

В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
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Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец вчера в 11:23
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
РБК 04:01
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Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-Класико»

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Бах: "МОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио"
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В Иране умер высокопоставленный чиновник, заразившийся коронавирусом

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме.
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Представлен первый в мире смартфон из углепластика

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В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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Февральский опрос россиян показал, что большинство православных поддерживают идею перевести на современный русский язык отдельные места богослужения, высказанную Патриархом Кириллом в конце 2019 года.
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Стоимость отопления пересмотрят из-за теплой зимы, сообщают "Известия".
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В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
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В Краснодаре после празднования масленицы в микрорайоне "Губернский" отравились и были госпитализированы 22 человека, в числе которых 21 ребенок и 1 взрослый.
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У пассажира рейса Москва — Пекин обнаружили коронавирус

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Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
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Четыре жертвы ДТП во Владимирской области госпитализированы

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В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
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Дмитрий Ананьев
Российский предприниматель
Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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