ПСБ не исключает, что выявленная кольцевая схема также послужит основанием для обращения в правоохранительные органы. Таким образом, в уголовном деле Дмитрия Ананьева может появиться новый эпизод.

с чего всё началось

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