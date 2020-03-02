Экономика
ВедомостиПромсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн руб. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
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с чего всё началось
ПСБ не исключает, что выявленная кольцевая схема также послужит основанием для обращения в правоохранительные органы. Таким образом, в уголовном деле Дмитрия Ананьева может появиться новый эпизод.Коммерсантъвчера в 17:52
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