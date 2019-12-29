Экономика

ТАССТАССПромсвязьбанк перевел к себе на обслуживание более 80% компаний ОПК

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Промсвязьбанк (ПСБ, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса) на текущий момент обслуживает более 50% контрактов по гособоронзаказу, а также перевел к себе на обслуживание более 80% компаний сектора ОПК. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
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