Экономика
ТАССПромсвязьбанк перевел к себе на обслуживание более 80% компаний ОПК
Промсвязьбанк (ПСБ, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса) на текущий момент обслуживает более 50% контрактов по гособоронзаказу, а также перевел к себе на обслуживание более 80% компаний сектора ОПК. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
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Политика
Обмен пленными в Донбассе завершен
Происшествия
Водитель взорвал гранату на Дунайском путепроводе
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Армия и оружие
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
Армия США возвращает в строй свои зенитные ракетные комплексы «Мститель» («Avenger»), установленные на многоцелевых колёсных высокомобильных транспортных средствах «Хамви».
Киберспорт
Онлайн The Witcher 3: Wild Hunt побил рекорд дополнения Blood and Wine
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов для льготников в ДФО
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за полного освоения лимита государственных субсидий.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
Политика
Процесс подписания документов по транзиту газа начался в Вене
В Вене стартовал процесс подписания документов по транзиту газа между Россией и Украиной. Об этом сообщили в украинском Минюсте.
Наука
Рыбная диета не спасала древних инуитов от атеросклероза
Армия и оружие
МИД ФРГ потребовал введения режима тишины в сирийском Идлибе
Введения режима тишины в Идлибе потребовал глава МИД Германии Хайко Мас, 29 декабря сообщает медиагруппа Funke.
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Общество
Москвичей ждет предновогодняя метель
В предстоящий понедельник, 30 декабря, москвичей и гостей столицы ожидает настоящая метель, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Здоровье
Больницы и аптеки жалуются на нехватку лекарств
Врачи республиканской детской клинической больницы пожаловались на систематическую нехватку лекарств и расходных материалов.
Авто
Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Хоккей
«Амур» на выезде обыграл «Адмирал», одержав пятую победу подряд
Хабаровский "Амур" победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 2:0.
Армия и оружие
«Армата» стала первым танком с туалетом по требованию генералов
Британское издание The Mirror рассказало, что туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» появился по требованию генералов.
Экономика
Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам
Происшествия
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 41
По меньшей мере 41 человек погиб в результате удара тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.