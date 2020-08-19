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Промсвязьбанк планирует купить 59 пассажирских самолетов SSJ100

Издание передаёт, что такую партию самолетов может купить компания "ПСБ лизинг", получив кредит от Промсвязьбанка. Один самолет SSJ100 стоит около 2,4 млрд рублей. Поставки запланированы на этот год в компании "Якутия", "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет.
Ведомостивчера в 17:21
Подробнее о событии
Царьград

Банки в России скупают самолёты: источники натолкнули на мысль о вывозе золота

Царьградвчера в 04:38
ТАСС

«Ведомости»: Промсвязьбанк может купить 59 лайнеров SSJ-100 для поставки в лизинг

ТАССвчера в 02:59
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Интерфаксвчера в 03:08
REGNUM

Промсвязьбанк может приобрести 59 лайнеров SSJ-100

REGNUMвчера в 03:41
Lenta.ru

На проблемный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

Lenta.ruвчера в 02:39
Накануне.Ru

Промсвязьбанк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Накануне.Ruвчера в 22:32
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Ведомостивчера в 17:21

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Газета.Ruвчера в 11:47
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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«Санкт-Петербургская биржа» начнет торги акциями германских компаний

"Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.
Интерфаксвчера в 07:27

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
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