Промсвязьбанк планирует купить 59 пассажирских самолетов SSJ100
Издание передаёт, что такую партию самолетов может купить компания "ПСБ лизинг", получив кредит от Промсвязьбанка. Один самолет SSJ100 стоит около 2,4 млрд рублей. Поставки запланированы на этот год в компании "Якутия", "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings.В источнике
С чего всё началось
Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100
В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет.
Ведомостивчера в 17:21
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