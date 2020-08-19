Промсвязьбанк планирует купить 59 самолетов SSJ100 за 140 млрд рублей
Российские власти нашли покупателя на самолет отечественного производства Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Им может стать «ПСБ Лизинг», входящая в структуру Промсвязьбанка. Если сделка состоится, то компания приобретет 59 самолетов за несколько лет, чтобы затем передавать их в лизинг перевозчикам.В источнике
С чего всё началось
Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100
Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.
Ведомости17:21
Подробнее о событии