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Live24

Промсвязьбанк планирует купить 59 самолетов SSJ100 за 140 млрд рублей

Российские власти нашли покупателя на самолет отечественного производства Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Им может стать «ПСБ Лизинг», входящая в структуру Промсвязьбанка. Если сделка состоится, то компания приобретет 59 самолетов за несколько лет, чтобы затем передавать их в лизинг перевозчикам.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.
Ведомости17:21
Подробнее о событии
Царьград

Банки в России скупают самолёты: источники натолкнули на мысль о вывозе золота

Царьград04:38
REGNUM

Промсвязьбанк может приобрести 59 лайнеров SSJ-100

REGNUM03:41
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Ведомости17:21
ТАСС

«Ведомости»: Промсвязьбанк может купить 59 лайнеров SSJ-100 для поставки в лизинг

ТАСС02:59
Lenta.ru

На проблемный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

Lenta.ru02:39
Накануне.Ru

Промсвязьбанк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Накануне.Ru22:32
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Интерфакс03:08

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт12:58

Зенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости11:49
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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