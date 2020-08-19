Промсвязьбанк планирует купить 59 самолетов SSJ100 за 140 млрд рублей

Политическая Экспертиза 9

Российские власти нашли покупателя на самолет отечественного производства Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Им может стать «ПСБ Лизинг», входящая в структуру Промсвязьбанка. Если сделка состоится, то компания приобретет 59 самолетов за несколько лет, чтобы затем передавать их в лизинг перевозчикам.