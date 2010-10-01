Экономика
ТАССПромсвязьбанк планирует сопровождать 70% контрактов по гособоронзаказу к концу 2020 года
Промсвязьбанк планирует увеличить долю сопровождения контрактов по гособоронзаказу в стране с текущих 50% до 70% в течение ближайшего года, сообщил в среду журналистам председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Промсвязьбанк» рассчитывает к 2021 г. обслуживать 70% контрактов в гособоронзаказе
Финмаркетвчера в 03:27
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия
Немецкий полицейский застрелил мужчину, убившего украинку в Польше
Немецкие правоохранители перехватили мужчину недалеко от Берлина. Подозреваемый вышел из автомобиля и направил на полицейских оружие.
News.ru 04:42
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Политика
Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки Службы безопасности, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 05:22
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия
Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара
Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.
REGNUM 04:51
Армия и оружие
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Экономика
На совещании у Силуанова рассмотрят вопрос о легализации криптовалют
Вопрос о легализации или полном запрете оборота криптовалют в российской финансовой системе будет рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова 18 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума Ассоциации "Россия" в Сочи.
Российская газета 05:31
Финансы
ЦБ после 2024 года может вернуться к теме отказа от репатриации валюты
В этом году был принят закон, согласно которому с 1 января 2020 года отменяется требование о репатриации денежных средств по внешнеэкономическим сделкам в валюте РФ в отношении несырьевого экспорта, в частности, IТ-услуг.
Финмаркет 05:25
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Хоккей
«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат вчера в 14:29
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 10:10
Культура
Мамонов готовится к сложной операции на сердце
Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, предстоит операция на сердце – ему сделают тройное шунтирование.
Национальная служба новостей 04:44
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Шоу-бизнес
В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым
В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
АБН 03:37
Политика
По электронной визе Петербург смогут посетить граждане 53 стран
Воспользоваться электронной визой для въезда в Петербург смогут туристы из 53 стран мира, в том числе граждане всех стран Евросоюза.
Neva.Today 04:14
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Религия
Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Наука
Из-за таяния вечной мерзлоты в арктической зоне появились «оазисы»
Со временем нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, которые содержались в глубоких мерзлых слоях, и это обогатило почвы.
Портал Поиск вчера в 07:24
Футбол
Моуринью считает Роналду феноменом
Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 21:16