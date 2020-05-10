Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромсвязьбанк продал почти все запасы золота

Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.
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с чего всё началось

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБКвчера в 02:00

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Банки начали продавать золото. Упадет ли спрос на биткоин

РБК12:19

Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Lenta.ruвчера в 06:10

Опорный для ОПК Промсвязьбанк распродал почти все свои запасы золота

Эхо Москвывчера в 11:01

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Коммерсантъвчера в 08:20

Российский Промсвязьбанк распродал почти все золотые запасы

News.ruвчера в 07:55

Загадочная история с золотом Промсвязьбанка

BFM.ruвчера в 23:18

Опорный для оборонного сектора банк распродал почти все запасы золота

ИА Красная Веснавчера в 03:10
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
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Общество

В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции

"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 12:25
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Политика

Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.
ИрСити 09:34
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
2,2K
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
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Происшествия

ВМС Ирана во время учений по ошибке выпустили ракету по своему судну

Коммерсантъ вчера в 19:18
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
544
Общество

Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Авто

Lotus подружился с газовым монополистом Centrica Group

Драйв 12:08
Общество

В Крыму самоизоляцию продлили до лета

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
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Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
10
Политика

Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с больными коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
61
Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
26
Политика

Владимир Путин обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, перед совещанием обратится к нации, об этом сообщает Кремль.
Smolnarod.ru 05:52
3K
Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
5
Общество

Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке

В свою очередь предприниматель бурно отреагировал на критику Райха и оскорбил его на русском языке. Маск заявил, что чиновник «идиот».
ФедералПресс вчера в 03:14
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Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
61
Политика

Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев

Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
REGNUM 10:20
17
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Политика

Путин заявил о завершении единого режима нерабочих дней по всей стране

Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены. "Выход из режимов ограничений быстрым не будет" - отметил Путин.
Эхо Москвы 09:20
Общество

Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
45
Общество

В Свердловской области анонсировали смягчение карантина

Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
29
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
33
Игры

С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator

На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
2
Политика

С 12 мая в России начнут возобновлять работу базовые отрасли экономики

С 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы предприятий в базовых отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Интерфакс 09:34
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