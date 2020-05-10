Экономика
КоммерсантъПромсвязьбанк продал почти все запасы золота
Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.
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с чего всё началось
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.РБКвчера в 02:00
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Экономика
Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин
Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
Общество
В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции
"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 12:25
Политика
Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.
ИрСити 09:34
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Происшествия
ВМС Ирана во время учений по ошибке выпустили ракету по своему судну
Коммерсантъ вчера в 19:18
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Политика
Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с больными коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, перед совещанием обратится к нации, об этом сообщает Кремль.
Smolnarod.ru 05:52
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WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг
WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
Общество
Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке
В свою очередь предприниматель бурно отреагировал на критику Райха и оскорбил его на русском языке. Маск заявил, что чиновник «идиот».
ФедералПресс вчера в 03:14
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Политика
Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев
Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
REGNUM 10:20
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Политика
Путин заявил о завершении единого режима нерабочих дней по всей стране
Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены. "Выход из режимов ограничений быстрым не будет" - отметил Путин.
Эхо Москвы 09:20
Общество
Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
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Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
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В Свердловской области анонсировали смягчение карантина
Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
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С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator
На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
Политика
С 12 мая в России начнут возобновлять работу базовые отрасли экономики
С 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы предприятий в базовых отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Интерфакс 09:34