Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромсвязьбанк продал почти все запасы золота

Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.
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с чего всё началось

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБКвчера в 02:00

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Загадочная история с золотом Промсвязьбанка

BFM.ruвчера в 23:18

Опорный для оборонного сектора банк распродал почти все запасы золота

ИА Красная Веснавчера в 03:10

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Коммерсантъвчера в 08:20

Российский Промсвязьбанк распродал почти все золотые запасы

News.ruвчера в 07:55

Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Lenta.ruвчера в 06:10

Опорный для ОПК Промсвязьбанк распродал почти все свои запасы золота

Эхо Москвывчера в 11:01

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

РБКвчера в 02:00
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права праздновать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Общество

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
309
Футбол

Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом

Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Музыка

Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»

NewInform вчера в 07:45
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

BFM.ru вчера в 19:00
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Экономика

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета 09 мая в 01:18
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Футбол

Гиггз: в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как бывший главный тренер команды сэр Алекс Фергюсон строил взаимоотношения с футболистами.
RT на русском вчера в 16:51
Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета вчера в 10:50
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Экономика

Минфин Украины о новых условиях МВФ: объем кредитования не изменится

Ведомство подчеркивает, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы (сейчас предлагается 1,5 года, а было — 3), а вот объем кредитования не изменится.
REGNUM 08 мая в 07:01
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Политика

Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском вчера в 12:50
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,7K
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

В Саратовской области до 31 мая продлен режим самоизоляции

Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Саратовской области до 31 мая.
Kursk.com вчера в 14:00
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Общество

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Наука

Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Ранее сайт kp.ru писал, что ученые всего мира озадачены, почему мужчины гораздо чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины.
Комсомольская правда вчера в 22:33
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ 09 мая в 18:03
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Футбол

«Динамо-Брест» обыграло минское «Динамо»

Советский спорт вчера в 15:08
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
4,1K
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК вчера в 01:38
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36
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