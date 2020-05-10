Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромсвязьбанк продал почти все запасы золота

Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.
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с чего всё началось

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБКвчера в 02:00

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Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Lenta.ruвчера в 06:10

Опорный для ОПК Промсвязьбанк распродал почти все свои запасы золота

Эхо Москвывчера в 11:01

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Коммерсантъвчера в 08:20

Российский Промсвязьбанк распродал почти все золотые запасы

News.ruвчера в 07:55

Загадочная история с золотом Промсвязьбанка

BFM.ruвчера в 23:18

Опорный для оборонного сектора банк распродал почти все запасы золота

ИА Красная Веснавчера в 03:10

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

РБКвчера в 02:00
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
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Здоровье

Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 09 мая в 00:14
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости вчера в 11:00
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Армия и оружие

Российский Су-35 проиграл в воздушном бою против J-16 и J-10

В Китае похвалили российский Су-35, но заявили о его непригодности для воздушного боя.
Avia.pro 09 мая в 09:05
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Политика

Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин выразил мнение, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом.
Газета.Ru вчера в 23:18
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Общество

Ещё 20 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье

Количество пациентов с коронавирусом в Забайкальском крае увеличилось на 20 и в общей сложности за всё время выросло до 364 лабораторно подтверждённых случаев.
Zabnews.ru вчера в 23:40
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
1,4K
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС вчера в 08:18
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК вчера в 01:38
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Шоу-бизнес

Жена Песьякова опубликовала фото в купальнике

Чемпионат вчера в 15:51
Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ вчера в 09:25
1,5K
Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Кино

Продюсер «Мстителей» займется экранизацией Dungeons & Dragons

В производственном штате новой экранизации легендарной настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons) наметилось серьезное пополнение.
Киноафиша России 08 мая в 10:20
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Единоборства

Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC

ТАСС Спорт вчера в 02:08
Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru вчера в 01:10
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Политика

ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ

Брюссель может запустить санкционную процедуру против Германии из-за решения конституционного суда страны по Европейскому центральному банку (ЕЦБ).
РБК 00:32
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Авто

Новый Toyota RAV4 пользуется ажиотажным спросом

Популярный кроссовер Toyota RAV4 никогда не пользовался особым спросом на родине, а в предыдущем, четвертом поколении даже не продавался там.
Автоновости дня вчера в 04:20
Общество

В Тульской области начнут работать плавательные бассейны

Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.
Первый Тульский вчера в 19:34
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой напомнила о матери военной песней

13-летняя дочь Началовой спела военную песню "Письмо с фронта".
Экономика сегодня вчера в 05:34
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменяются пропуска для выхода из дома

В Татарстане с 12 мая отменяется обязательное получение пропусков для выхода из дома во время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства региона.
Аргументы и Факты вчера в 20:38
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Биатлон

Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: В тот момент меня изнутри раздирало

Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова не обсуждать историю своей дисквалификации в 2015 году за применение эритропоэтина (ЭПО).
МК-Спорт вчера в 10:45
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