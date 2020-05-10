Экономика
КоммерсантъПромсвязьбанк продал почти все запасы золота
Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.
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с чего всё началось
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.РБКвчера в 02:00
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Общество
В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу
РБК 09 мая в 14:17
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Общество
Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области
Магазины обуви и одежды, автосалоны начнут работать в Омской области с 12 мая при соблюдении определенных условий, также заработают электрички и дачные маршруты, рассказали журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Технологии
Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
Ferra 09 мая в 08:55
Происшествия
Житель Ставрополья, бросивший гранату в соседей, был пьян
Российская газета 02:25
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса
Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Шоу-бизнес
Саша Артемова случайно показала лицо дочери
Евгений и Александра решили принципиально не показывать свою новорожденную дочь поклонникам, и им удавалось скрывать внешность ребенка вплоть до текущего времени.
Bimru.ru 03:16
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Общество
Жители Приморья и юга России чаще всего нарушают самоизоляцию
Жители Приморского края и юга России чаще всего нарушают режим самоизоляции.
Вести.Ru вчера в 20:52
Армия и оружие
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
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РБК 03:16
Политика
Задержаны еще трое участников попытки вторжения в Венесуэлу
Правоохранительные органы Венесуэлы задержали еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников.
Российская газета 09 мая в 22:00
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
Происшествия
Женщина разбилась при падении с башенного крана в Саратове
Очевидцы позвонили на номер диспетчера экстренных служб и сообщили, что с башенного крана упала женщина.
Регион online 01:05
Кино
Валдис Пельш расскажет о путешествии из Мурманска на Северный полюс
В основу сюжета фильма легла история о путешествии на ледоколе «50 лет Победы», который шёл по маршруту из Мурманска в Северный полюс.
Северпост вчера в 16:59
Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая.
ИА Альтаир 02:30
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Футбол
«Ньюкасл» может купить Бэйла за 20 млн евро
В свою очередь "Реал" может отпустить Бэйла в "Ньюкасл" за сумму в районе 20 миллионов евро.
Soccer.ru вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поменяли профили в соцсетях
Принц Уильям и Кейт Миддлтон внесли изменения в свои аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram, обновив снимок профиля – теперь аккаунты приобрели больше «семейственности».
Радио Комсомольская правда 09 мая в 09:59