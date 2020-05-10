Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

с чего всё началось

Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Происшествия У Нижегородского кремля сошел грунт Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт. 32

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 757

Единоборства В главном бою UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона Ранее «Профиль» сообщал, что Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт признал свою вину за срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.В свое оправдание Уайт сказал, что ситуация вокруг турнира UFC 249, в рамках которого должен был пройти бой, менялась каждый день. 70

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 1,3K

Экономика Правительство РФ выделило более 3,8 млрд руб. на поддержку учреждений культуры Правительство России выделило из резервного фонда более 3,8 млрд рублей для поддержки учреждений культуры, чья деятельность пострадала из-за распространения коронавируса.

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 624

Общество Роспотребнадзор составил рекомендации для возобновления киносъемок Список требований Роспотребнадзора, при которых может быть возобновлена съемочная деятельность, опубликовала российская Ассоциация продюсеров кино и телевидения 10 мая на своем интернет-ресурсе.

Здоровье Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии. 380

Армия и оружие Китай нанёс ракетный удар по индийским военным В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек. 6

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 429

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,6K

Общество В России разработали требования к проведению школьных экзаменов Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 410