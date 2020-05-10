Экономика
КоммерсантъПромсвязьбанк продал почти все запасы золота
Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.
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с чего всё началось
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.РБК02:00
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Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе.
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София, 10 мая 2020, 15:48 — REGNUM В Болгарии общественники призвали власти защитить памятник советским воинам в Софии, который потребовали его убрать глава районной администрации Лозенец Константин Павлов.
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RT на русском 05:00
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Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
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В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
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На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 02:03
Общество
Возможный срок выхода из режима ограничений назвали в правительстве
Ограничительные меры в России могут быть сняты в конце этого месяца или начале лета, заявил в эфире канала «Россия 1» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Live24 08 мая в 14:59
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Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
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Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
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Общество
Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
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Российская газета 03:33
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Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Хоккей
Нападающий «Флориды» Боргстрем может продолжить карьеру в «Йокерите»
Нападающий системы «Флориды» Хенрик Боргстрем может продолжить карьеру в «Йокерите», утверждает Jatkoaika.
Спорт-Экспресс 08:15
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Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
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Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
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