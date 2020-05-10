Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромсвязьбанк продал почти все запасы золота

Запасы упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— сказал господин Осадчий. В марте вложения российских банков в драгметаллы увеличились на 10%, до 315,9 млрд руб. Цена золота выросла за месяц на 16%.
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с чего всё началось

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБК02:00

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Опорный для ОПК Промсвязьбанк распродал почти все свои запасы золота

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Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

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Опорный для оборонного сектора банк распродал почти все запасы золота

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Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Lenta.ru06:10

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Компания03:33

Российский Промсвязьбанк распродал почти все золотые запасы

News.ru07:55

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

РБК02:00
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