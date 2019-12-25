Экономика
Rambler News ServiceПромсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
Полностью завершить реорганизацию в форме присоединения Связь-Банка к ПСБ планируется в середине 2020 года. Сейчас клиенты кредитных организаций могут получать услуги в офисах и пользоваться банкоматами обоих банков, а также совершать переводы между ними без комиссии.
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Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой
Происшествия
Сахалинка забыла поставить машину на ручник и повредила четыре авто
Женщина забыла поставить свою машину на ручник и запустила двигатель с пульта управления.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Транспорт
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Политика
Путин уволил пять генералов СК, МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
Общество
Кудрин рассказал о спасшем экономику России решении Путина
Кудрин в интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе страны, отметил, что российский лидер был единственным, кто, «вопреки многим позициям, поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года».
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Происшествия
Неизвестные в масках открыли стрельбу во французском Безансоне
Три человека пострадали во французском городе Безансон после того, как неизвестные открыли стрельбу на улице.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Экономика
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств
36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России
Певица поддерживает их жизненную позицию. Максим Фадеев высказался по поводу ее отношения к стране, где она построила карьеру.
Политика
Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе представили на выставке в США
Одним из экспонатов выставки является письмо 35-го президента Штатов, которое датировано 28 октября 1961 года и адресовано восьмилетней девочке Мишель Рохон из Мичигана.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Технологии
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Политика
В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.