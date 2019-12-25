Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПромсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Полностью завершить реорганизацию в форме присоединения Связь-Банка к ПСБ планируется в середине 2020 года. Сейчас клиенты кредитных организаций могут получать услуги в офисах и пользоваться банкоматами обоих банков, а также совершать переводы между ними без комиссии.
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Оборонный банк стал собственником Связь-банка

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Ведомости13:03

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Коммерсантъ17:42

Связь-Банк присоединят к ПСБ в середине 2020 года

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Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка

Российская газета15:13

Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Rambler News Service12:48

Связь-банк вошел в состав Промсвязьбанка, будет присоединен к нему в 2020 году

ПРАЙМ12:34
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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

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С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
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Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
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В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
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Кудрин рассказал о спасшем экономику России решении Путина

Кудрин в интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе страны, отметил, что российский лидер был единственным, кто, «вопреки многим позициям, поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года».
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Три человека пострадали во французском городе Безансон после того, как неизвестные открыли стрельбу на улице.
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Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
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«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
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Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств

36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
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Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

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Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
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Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России

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Одним из экспонатов выставки является письмо 35-го президента Штатов, которое датировано 28 октября 1961 года и адресовано восьмилетней девочке Мишель Рохон из Мичигана.
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В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
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