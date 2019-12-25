Экономика
ВедомостиПромсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка. Процедура передачи Связь-банка была закреплена законом, принятым весной, и предполагала допэмиссию акций Промсвязьбанка.
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Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Здоровье
Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь
Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Космос
Обнаружены три новые планетные системы
Ученые из Великобритании провели исследования и смогли обнаружить три новые системы. Планеты в них находятся близко к своим звездам.
Наука
В сторону Сибири смещается северный магнитный полюс Земли
Международная группа исследователей заявила, что северный магнитный полюс планеты продолжает смещаться к Сибири.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Хоккей
Овечкин вручил Дональду Трампу подарок на рождественском ужине
Российский хоккеист вместе со своей женой Анастасией оказался в числе приглашенных на рождественский ужин к Дональду Трампу, который проходил в резиденции Мар-а-Лаго.
Политика
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
Политика
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Армия и оружие
Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии
В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы.
Наука
Создан искусственный мозг из нанопроволоки
Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.
Экономика
Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко.
Технологии
Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google
Китайской компании помогут индийские разработчики. Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека
В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Политика
Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свое высказывание, в котором допустил проведение досрочных выборов президента России.
Политика
Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Наука
Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида
Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Технологии
Rolls-Royce создал самый быстрый в мире электросамолет
Электросамолет ionBird является самым быстрым летательным аппаратом в мире в своем классе.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.